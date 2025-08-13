Ingresar
Con gol de Ascacibar de penal, Estudiantes de La Plata dio el primer golpe en su visita a Cerro Porteño

El Pincha se quedó con el duelo sobre el cierre por 1 a 0 en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Hoy 22:05

Estudiantes lo supo sufrir y de manera agónica logró un valioso triunfo por 1-0 sobre Cerro Porteño en el estadio Nueva Olla de Asunción, en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Si bien el Pincha empezó mejor, el Ciclón de Barrio Obrero tuvo grandes ocasiones que Fernando Muslera salvó sobre la línea. La historia se definió en el tiempo de descuento, con el gol de penal de Santiago Ascacibar en el octavo minuto de adición al segundo tiempo para encaminar la clasifación, la cual el equipo de Eduardo Domínguez buscará asegurar en la revancha del próximo miércoles en el estadio UNO.

Nota en desarrollo...

TEMAS Copa Libertadores Club Estudiantes de La Plata

