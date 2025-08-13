Ingresar
Estudiantes de La Plata busca dar el primer golpe en su visita a Cerro Porteño

El Pincha llega con tres victorias seguidas y un juego cada vez más sólido, mientras que el Ciclón buscará hacerse fuerte en casa pese a bajas importantes. Se miden desde las 19.

Hoy 11:46

Estudiantes de La Plata visita este miércoles desde las 19.00 a Cerro Porteño en el Estadio ueno La Nueva Olla de Asunción, por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Pincha llega con tres victorias seguidas y un juego cada vez más sólido, mientras que el Ciclón de Barrio Obrero buscará hacerse fuerte en casa pese a bajas importantes.

Cómo llega Cerro Porteño

El equipo paraguayo afronta el duelo sin dos piezas clave: Gustavo Velázquez y Gastón Giménez. El DT argentino Diego Martínez reconoció la dificultad del cruce: "Vamos a enfrentar a un rival que viene con buenos resultados, que tiene un gran plantel y mucho tiempo de trabajo con su entrenador". Cerro viene de empatar 0-0 con Nacional por el Clausura de Paraguay, lidera el torneo y acumula un invicto de ocho partidos.

El presente de Estudiantes

El Pincha recuperó confianza y resultados: venció 2-1 a Huracán en La Plata, 1-0 a Racing en Avellaneda y 2-1 a Independiente Rivadavia en UNO. Comparte la cima de la Zona A de la Liga con Barracas Central. En la Libertadores ganó el Grupo A con 12 puntos, igual que Botafogo, pero con mejor diferencia de gol. Eduardo Domínguez aún no confirmó la formación y dejó abierta la posibilidad de utilizar línea de cinco, recurso que ya dio frutos en el certamen.

Probables formaciones

Cerro Porteño: Alexis Arias; Blas Riveros, Matías Pérez, Lucas Quintana; Jorge Morel, Alan Soñora, Federico Carrizo, Fabricio Domínguez; Sergio Araújo, Luis Amarilla y Juan Iturbe. DT: Diego Martínez.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

