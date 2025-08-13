En vivo: Estudiantes de La Plata busca dar el primer golpe en su visita a Cerro Porteño

El Pincha llega con tres victorias seguidas y un juego cada vez más sólido, mientras que el Ciclón buscará hacerse fuerte en casa pese a bajas importantes. Se miden desde las 19.

Hoy 18:32

Estudiantes de La Plata visita este miércoles desde las 19.00 a Cerro Porteño en el Estadio ueno La Nueva Olla de Asunción, por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Pincha llega con tres victorias seguidas y un juego cada vez más sólido, mientras que el Ciclón de Barrio Obrero buscará hacerse fuerte en casa pese a bajas importantes.

