Scarlett Johansson: "He tenido relaciones con personas ajenas al cine y descubrí que no tenían ni idea de lo que necesitaba para hacer mi trabajo"

Hoy 12:02

Scarlett Johansson se consolidó como una de las grandes figuras de Hollywood desde principios de los 2000, cuando sorprendió a crítica y público con su interpretación en ‘Lost in Translation’ (2003), de Sofia Coppola. Poco después, su carrera despegó con fuerza gracias a su colaboración con Woody Allen en títulos como ‘Match Point’ (2005) y ‘Vicky Cristina Barcelona’ (2008), además de su participación en ‘El truco final (El prestigio)’ (2006), dirigida por Christopher Nolan.

En la última década, Johansson ha sabido equilibrar blockbusters y cine de autor. En el terreno comercial, se convirtió en un rostro clave del Universo Cinematográfico Marvel como la Viuda Negra y recientemente se unió a la saga ‘Jurassic Park’ con su papel en ‘Jurassic World: El renacer’ (2025), de Gareth Edwards. En paralelo, ha brillado en proyectos independientes que le valieron sus dos nominaciones al Oscar, ambas en 2019: Mejor actriz de reparto por ‘Jojo Rabbit’ y Mejor actriz principal por ‘Historia de un matrimonio’.

Scarlett Johansson

Su vida privada también ha sido objeto de atención mediática. La actriz ha estado casada en tres ocasiones: con el actor Ryan Reynolds (2008-2011), con el periodista francés Romain Dauriac (2014-2017), padre de su hija Rose Dorothy, y con el comediante Colin Jost, con quien se casó en 2020 y tuvo a su hijo Cosmo en 2021. Además, mantuvo relaciones conocidas con figuras como Jared Leto, Patrick Wilson, Josh Hartnett y Sean Penn, vínculos que, aunque menos formales, alimentaron el interés de la prensa.

En junio de 2025, Johansson volvió a generar titulares tras una entrevista con la revista Interview. Allí reflexionó sobre las dificultades de mantener relaciones con personas ajenas a la industria cinematográfica: “He tenido relaciones con personas fuera del cine y descubrí que no tenían idea de lo que necesitaba para hacer mi trabajo. Ese era uno de los desafíos. Obviamente, si saliera con un oncólogo, no sabría qué necesita para su trabajo. Pero también creo que es fácil generar celos cuando la otra persona no está involucrada en esta industria”.

Scarlett Johansson