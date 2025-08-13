Independiente busca aire en la Sudamericana ante la U de Chile para cortar la racha negativa

El Rojo busca un buen resultado para definir en Avellaneda y cortar su flojo inicio en el segundo semestre. Se miden desde las 21:30.

El equipo de Julio Vaccari visita este miércoles desde las 21.30 a Universidad de Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El Rojo busca un buen resultado para definir en Avellaneda y cortar su flojo inicio en el segundo semestre, mientras que el Chuncho llega entonado por su última goleada en el torneo local.

Cómo llega Universidad de Chile

El conjunto de Gustavo Álvarez es segundo en la liga chilena, a seis puntos de Coquimbo Unido, y viene de un contundente 4-1 sobre Unión Española por la 19ª fecha. En la Sudamericana accedió a octavos tras finalizar tercero en el Grupo A de la Libertadores, detrás de Estudiantes y Botafogo, y superar en el repechaje a Guaraní con un global de 6-2.

El presente de Independiente

El Rojo necesita un triunfo internacional que lo acerque al rendimiento mostrado en la primera parte del año. En el Clausura empató con Sarmiento en Junín, perdió con Talleres en Avellaneda y con Gimnasia en el Bosque, quedó eliminado de Copa Argentina frente a Belgrano y viene de igualar sin goles con River en el Libertadores de América. Pese a un leve repunte en el juego, marcha último en la Zona B. En la Sudamericana ganó el Grupo A con autoridad, sacándole cuatro puntos a Guaraní y clasificando directo a octavos.

Probables formaciones

U. de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Israel Poblete; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo, Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.