Independiente busca aire en la Sudamericana ante la U de Chile para cortar la racha negativa

El Rojo busca un buen resultado para definir en Avellaneda y cortar su flojo inicio en el segundo semestre. Se miden desde las 21:30.
El equipo de Julio Vaccari visita este miércoles desde las 21.30 a Universidad de Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El Rojo busca un buen resultado para definir en Avellaneda y cortar su flojo inicio en el segundo semestre, mientras que el Chuncho llega entonado por su última goleada en el torneo local.
HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO
El conjunto de Gustavo Álvarez es segundo en la liga chilena, a seis puntos de Coquimbo Unido, y viene de un contundente 4-1 sobre Unión Española por la 19ª fecha. En la Sudamericana accedió a octavos tras finalizar tercero en el Grupo A de la Libertadores, detrás de Estudiantes y Botafogo, y superar en el repechaje a Guaraní con un global de 6-2.
El Rojo necesita un triunfo internacional que lo acerque al rendimiento mostrado en la primera parte del año. En el Clausura empató con Sarmiento en Junín, perdió con Talleres en Avellaneda y con Gimnasia en el Bosque, quedó eliminado de Copa Argentina frente a Belgrano y viene de igualar sin goles con River en el Libertadores de América. Pese a un leve repunte en el juego, marcha último en la Zona B. En la Sudamericana ganó el Grupo A con autoridad, sacándole cuatro puntos a Guaraní y clasificando directo a octavos.
U. de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Israel Poblete; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo, Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.