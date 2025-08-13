Julieta Prandi se descompensó tras conocer la condena de su exmarido por abuso sexual

Este veredicto marca un hito importante para la conductora, quien, durante años, luchó por justicia después de haber sido víctima de abuso sexual por parte de su exmarido.

Hoy 12:14

Julieta Prandi vivió una jornada de emoción y tensión al conocer la condena contra su exmarido, Claudio Contardi, quien fue sentenciado a 19 años de prisión por los delitos de abuso sexual en su contra. La noticia se conoció este miércoles, aunque la conductora no estuvo presente al momento de la lectura del veredicto.

Prandi llegó a los tribunales acompañada por su pareja, Emanuel Ortega, justo cuando se conocía la sentencia. En ese momento, fue abordada por los medios de comunicación que esperaban conocer su reacción. “No sé, nosotros no escuchamos nada”, afirmó Ortega, mientras que Prandi comentó: “Quiero escucharlo adentro”.

Una vez dentro de la sede judicial, Prandi se abrazó con sus padres y su abogado, Fernando Burlando, mientras que Contardi fue escoltado por la policía para ser trasladado a la DDI de Campana, en calidad de detenido.

Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de tensión emocional. La conductora se descompensó al recibir la noticia de la condena. Según testigos, Prandi se tiró al piso llorando, y de inmediato fue asistida por personal médico que le suministró algo dulce para estabilizarla. El médico que la atendió aseguró: “Está bien, está bien. Es más un problema emocional que otra cosa. Está bien, está contenida. La presión está bien”.