Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 AGO 2025 | 24º
X
Espectaculos

Claudio Contardi desvinculó a su abogado en busca de una apelación tras la condena por abuso sexual

Por otro lado, el abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, confirmó que la víctima no apelará la condena.

Hoy 12:25

El empresario Claudio Contardi fue condenado este mediodía a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género. La sentencia fue emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, que solicitó su inmediata detención.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sin embargo, antes de ser retirado de la sala, Contardi tomó la decisión de despedir a su abogado Claudio Nitzcaner, quien había llevado adelante la defensa durante el juicio. Fuentes cercanas al caso indicaron que el empresario ya está buscando un nuevo letrado que lo represente en la apelación de la sentencia ante la Cámara de Apelaciones bonaerense.

Por otro lado, el abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, confirmó que la víctima no apelará la condena.

TEMAS Julieta Prandi

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un hombre fue detenido tras acosar a su ex pareja en la puerta de un motel en El Polear
  2. 2. Elías Suárez: “Si la gente lo decide, seguiré trabajando para que Santiago mantenga su camino de crecimiento y oportunidades”
  3. 3. Escándalo: amenazó con un revólver a su ex en la Municipalidad de La Banda
  4. 4. Caso Peta: tres "líderes" quieren recuperar vehículos y dólares secuestrados por la justicia
  5. 5. Detuvieron a una pareja acusada de corrupción de menores en perjuicio de un niño con TEA en el Bº Sarmiento
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT