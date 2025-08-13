Claudio Contardi desvinculó a su abogado en busca de una apelación tras la condena por abuso sexual

Por otro lado, el abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, confirmó que la víctima no apelará la condena.
El empresario Claudio Contardi fue condenado este mediodía a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género. La sentencia fue emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, que solicitó su inmediata detención.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Sin embargo, antes de ser retirado de la sala, Contardi tomó la decisión de despedir a su abogado Claudio Nitzcaner, quien había llevado adelante la defensa durante el juicio. Fuentes cercanas al caso indicaron que el empresario ya está buscando un nuevo letrado que lo represente en la apelación de la sentencia ante la Cámara de Apelaciones bonaerense.
Por otro lado, el abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, confirmó que la víctima no apelará la condena.