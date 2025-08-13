Julieta Prandi, tras la condena a su exmarido por violación: “Hoy vuelvo a vivir”

La modelo y actriz habló con la prensa tras conocer la sentencia contra Claudio Contardi, acusado por reiteradas violaciones.

Hoy 12:34

Tras conocerse la condena a 19 años de cárcel para su exmarido Claudio Contardi, por reiterados abusos sexuales durante tres años, la actriz y modelo Julieta Prandi habló con la prensa.

La Justicia lo condenó este miércoles por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. Además, se lo llevaron detenido de inmediato desde la sala de audiencia.

"Lo primero que le quiero decir es gracias, siento que la justicia finalmente escuchó, no solo a mí, sino a una sociedad. Agradezco en nombre de todas las víctimas de violencia de género. No puede ser un infierno hacer una denuncia y someterse a infinidad de pericias. No hay nada que nos dé garantías. Nos matan en el medio", dijo.

Asimismo, en medio de la emoción y entre lágrimas, aseguró "Hoy vuelvo a vivir después del infierno, es la segunda etapa de mi vida donde yo puedo elegir, salir a la calle sin mirar para todos lados o ver si me están siguiendo. Mis hijos están en crisis, están cayendo en la gravedad de los hechos".

Respecto de la condena de 19 años contra su ex, dijo que "es una pena ejemplar, podría ser más, de por vida, pero son casi la cantidad de años que yo viví en el infierno que fueron 20. Se merece todo mi desprecio".

"Mis hijos no quieren verlo y nadie puede obligarlos, yo nunca les prohibí ver a su papá, él nunca hizo nada para protegerlos y es un padre violento", confesó.