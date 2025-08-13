Prisión preventiva para el operador bursátil acusado de estafar más de 200 mil dólares a profesionales santiagueños

Se trata de Adolfo Fincatti, quien permanecerá detenido mientras avanza la investigación que lo acusa de defraudar a 11 profesionales santiagueños mediante operaciones con criptomonedas y otros activos.

Hoy 12:30

La Justicia ordenó este miércoles la prisión preventiva de Adolfo Fincatti, operador bursátil acusado de perpetrar una estafa millonaria que superaría los 200.000 dólares y que habría perjudicado a al menos 11 profesionales de Santiago del Estero, entre ellos médicos, abogados y contadores.

La medida fue dispuesta por el Tribunal a partir del pedido de la fiscal Victoria Sottini, quien el pasado 6 de agosto solicitó que el imputado continúe detenido ante la existencia de riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Según la acusación, Fincatti habría captado a sus víctimas aprovechando su trabajo como empleado público en un organismo ubicado en Belgrano y 9 de Julio. A través de su rol como intermediario financiero, les ofrecía operaciones con ganancias y comisiones tanto para ellos como para él.

La fiscal detalló que las víctimas abrieron cuentas de inversión y participaron en transacciones con criptomonedas, así como en operaciones simuladas con otros activos. Durante 14 meses, la mayoría de los clientes obtuvo ganancias, retiró sus capitales o los dejó en caución —un mecanismo de garantía de entre 15 y 30 días— para luego reinvertirlos en la compra de bonos y títulos.

La operatoria se interrumpió en enero de 2025, cuando Fincatti habría desaparecido con 183.000 dólares y 21 millones de pesos. Poco antes, había solicitado licencia en su trabajo. La investigación del Ministerio Público Fiscal sostiene que, tras el presunto fraude, el acusado viajó a Buenos Aires y Santa Fe con la intención de eludir a la Justicia.

En su resolución, el Tribunal consideró acreditados los argumentos de la fiscal y dispuso que Fincatti permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial.