Quimsa se prepara para una Liga Femenina histórica con récord de 18 equipos

Tras la realización de la Asamblea Deportiva y con la confirmación de la Mesa Directiva, la Asociación de Clubes tiene todo listo de cara a la temporada 2025/26.

Hoy 12:43

La Liga Femenina de Básquet 2025/26 marcará un antes y un después para el básquet argentino: serán 18 los equipos que pelearán por la gloria, y entre ellos estará Quimsa, uno de los grandes candidatos al título. El elenco santiagueño tendrá por delante una temporada intensa, con rivales de todo el país y un formato que promete alto nivel de competencia.

A los 13 equipos que participaron en la última campaña se suman Independiente de Neuquén (ascendido desde la Liga Federal femenina 2024), Hindú Club de Córdoba y Bochas de Colonia Caroya —que jugarán tanto en Liga Argentina como en la máxima categoría femenina—, además de San José de Mendoza y El Biguá, tras el acuerdo entre la AdC y la Región de Neuquén–Alto Valle.

El torneo, dividido en dos conferencias de nueve equipos, comenzará en octubre y definirá a su campeón en enero 2026. Antes, a inicios de ese mes, se jugará la Supercopa de La Liga Femenina, que enfrentará a El Talar (campeón del Torneo Apertura 24/25) y Ferro Carril Oeste (campeón de la Liga Femenina 2025). El ganador representará a Argentina en la Liga Sudamericana 2026.

La temporada continuará con la Liga Femenina 2026, también con formato de conferencias y definición por playoffs.

Equipos participantes 2025/26

Bochas (CC), Chañares (JC), Deportivo Berazategui, El Biguá, El Talar, Ferro Carril Oeste, Gorriones, Hindú Club (C), Independiente (N), Instituto, Lanús, Náutico, Obras, Quimsa, Riachuelo, Rocamora, San José (M) y Unión Florida.