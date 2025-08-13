Quimsa se prepara para una Liga Femenina histórica con récord de 18 equipos

Tras la realización de la Asamblea Deportiva y con la confirmación de la Mesa Directiva, la Asociación de Clubes tiene todo listo de cara a la temporada 2025/26.
La Liga Femenina de Básquet 2025/26 marcará un antes y un después para el básquet argentino: serán 18 los equipos que pelearán por la gloria, y entre ellos estará Quimsa, uno de los grandes candidatos al título. El elenco santiagueño tendrá por delante una temporada intensa, con rivales de todo el país y un formato que promete alto nivel de competencia.
A los 13 equipos que participaron en la última campaña se suman Independiente de Neuquén (ascendido desde la Liga Federal femenina 2024), Hindú Club de Córdoba y Bochas de Colonia Caroya —que jugarán tanto en Liga Argentina como en la máxima categoría femenina—, además de San José de Mendoza y El Biguá, tras el acuerdo entre la AdC y la Región de Neuquén–Alto Valle.
El torneo, dividido en dos conferencias de nueve equipos, comenzará en octubre y definirá a su campeón en enero 2026. Antes, a inicios de ese mes, se jugará la Supercopa de La Liga Femenina, que enfrentará a El Talar (campeón del Torneo Apertura 24/25) y Ferro Carril Oeste (campeón de la Liga Femenina 2025). El ganador representará a Argentina en la Liga Sudamericana 2026.
La temporada continuará con la Liga Femenina 2026, también con formato de conferencias y definición por playoffs.
Bochas (CC), Chañares (JC), Deportivo Berazategui, El Biguá, El Talar, Ferro Carril Oeste, Gorriones, Hindú Club (C), Independiente (N), Instituto, Lanús, Náutico, Obras, Quimsa, Riachuelo, Rocamora, San José (M) y Unión Florida.