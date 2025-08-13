Javier Milei hablará con Volodímir Zelenski en un momento clave de la guerra en Ucrania

El presidente argentino conversará con el mandatario ucraniano para reafirmar el apoyo de Argentina a Ucrania, horas antes de una reunión entre Putin y Trump en Alaska, en medio de la presión internacional por la paz.

Hoy 12:49

El presidente de la Argentina, Javier Milei, mantendrá una conversación telefónica con el presidente Volodímir Zelenski este jueves, en un momento crucial de la guerra en Ucrania. La charla se desarrollará horas antes del esperado encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska, en un contexto de creciente presión internacional para que se forme parte de las negociaciones de paz.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El tema central de la conversación será el apoyo firme de la Argentina a Ucrania en medio del conflicto bélico, con Milei ofreciendo las vías necesarias para contribuir a la paz en la región.

Este será el segundo contacto entre ambos mandatarios, ya que la última conversación fue en marzo de este año, cuando se produjo un cambio drástico en la postura de Argentina respecto al conflicto. En esa ocasión, la Argentina se abstuvo de votar en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en la que se pedía a Rusia retirar sus fuerzas de Ucrania.

Este cambio se alineó con una propuesta de Donald Trump, quien en su momento pidió una postura neutral en el conflicto.