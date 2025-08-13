La Asociación Atlética Quimsa celebra 36 años de vida institucional

La Fusión cumple un año más y lo festeja con un evento especial.

Este miércoles 13 de agosto la Asociación Atlética Quimsa cumple 36 años de vida institucional. Un recorrido por los hitos de un club que desde la Madre de Ciudades llegó al primer plano mundial. Se tiene pactada una misa en la Catedral desde las 20 horas en conmemoración del aniversario.

13 de agosto de 1989: La idea de fusionarse se hace realidad. Nace la Asociación Atlética Quimsa de la unión de Inti Club, Estudiantes Unidos y Santiago BBC.

1997/98 Tras grandes campañas en el ámbito local y tomando protagonismo en los regionales (Ex Liga "C") la institución obtiene la posibilidad de ascender a la Liga B (Tercera categoría a nivel nacional)

2000: El primero de febrero iniciaba el patín artístico en la institución de calle Independencia, la Lic. Florencia Cella iniciaba un proyecto que continúa a la fecha.

2001: En el mes de septiembre asume al frente del club Gerardo Montenegro, brindando soluciones a las deudas de la entidad y edificando bases sólidas para los siguientes exitosos años. Al día de hoy continúa al cargo tras más de 20 años y siendo uno de los dirigentes más ganadores del país.

2001/02: Un equipo en su mayoría conformado por santiagueños y dirigido por "Cacho" Banegas lograban el ascenso al TNA al derrotar en el mano a mano a Olimpia.

2004/05: La Fusión disputa su primera definición por el ascenso a Liga Nacional. No pudo ante Alianza La Unión de Formosa pero los santiagueños ya estaban en los primeros planos nacionales del básquet.

2005/06 Un frío primero de mayo en Nuñez se tornó caluroso cuando el equipo de Marcelo Richotti y Miguel Cortijo superaba a Obras Sanitarias y lograba el ascenso a La Liga Nacional para desatar la alegría del pueblo santiagueño.

2008: El primero de febrero el equipo de Fabio Demti lograba un doble récord personal al golear 125 - 83 a Gimnasia de Comodoro Rivadavia en el Ciudad con 26 puntos de Cleotis Brown y así marcar la máxima de puntos de la Fusión en sus 17 años de la élite, además de la mayor diferencia (+42).

2007/08: La Asociación Atlética Quimsa lograba jugar su primera final por el título de Liga, cayendo ante el equipo del momento de Libertad de Sunchales, en su segunda temporada la Fusión lograba clasificarse a torneos internacionales.

2009: El 12 de marzo llegaba la primera final Internacional para los dirigidos por Carlos "Negro" Romano. En un Estadio Ciudad con mas de 6000 espectadores la Fusión caía en un dudoso final ante Flamego de Brasil por 98 a 96, Quimsa había llegado a la final invicto ganando sus cinco partidos.

2009: La revancha por la Sudamericana se daría el 19 de noviembre nuevamente en un colmado Estadio Ciudad, victoria y primer título internacional al imponerse 87 - 77 sobre Libertad de Sunchales con 29 puntos de Julio Mázzaro.

2009: El 4 de octubre se consagró campeón de la Copa Argentina, al quedarse con el cuadrangular final disputado en Trelew. Allí venció a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, a Sionista de Paraná y si bien perdió con Peñarol de Mar del Plata en la última fecha, le alcanzó para consagrarse en el triple empate.

2010: Un 15 de enero debutaba en el plantel de Liga Nacional un jovencito de Colonia Dora, Gabriel Deck, formado en el club y que luego ganaría la doble corona del 2014/15 (Súper 8 y Liga). En su paso por el club jugó siete temporadas con 205 partidos.

2014: Entre el 8 de octubre del 2014 y el 6 de enero del 2015 lograba el récord de LNB al hilvanar 17 triunfos consecutivos (20 si se cuentan las victorias del Súper 8)

2014: El equipo que no dejaba dudas y picaba en punto en la fase regular de La Liga Nacional obtenía el Súper 8 en Santiago del Estero tras imponerse 91 - 80 sobre Obras Sanitarias el 20 de diciembre con "Penka" aguirre como figura de la conquista.

2015: Quimsa obtenía la LNB, el 15 de julio tras el infartante 70 - 68 a Gimnasia en Comodoro Rivadavia para quedarse con la serie 4 - 2. Los de Silvio Santander ganaron la liga de comienzo a fin teniendo como figuras a Nicolás Aguirre, Robert Battle, Diego García y el juvenil Gabriel Deck.

2016: En octubre Quimsa se consagró Campeón de la Liga Nacional B de Cestoball Femenino que se llevó a cabo en Salta, tras ganarle la final a Naútico Hacoaj por 96 a 89.

2018: El 13 de mayo se lograba la primera estrella del femenino, las fusionadas dirigidas por "Pipio" Pedemonte le ganaban en suplementario a Obras Sanitarias por 75 a 74.

2018: El 18 de mayo Quimsa se consagró campeón de La Liga de Desarrollo 2017-2018, al vencer 94-77 a Comunicaciones, en la final del Final 4. José Montero fue el MVP en el estadio Ciudad.

2018: El 14 de septiembre se hace oficial la formación de "Quimsa Solidario" el plan para mejorar, desarrollar y acompañar a los barrios,ciudades y a toda la provincia se oficializó, ya que el club siempre cumplió con su deber social desde su fundación. El proyecto lleva más de cincuenta acciones solidarias y sociales.

2018: Este título se queda en casa: El 22 de diciembre en un Estadio Ciudad colmado los de Silvio Santander obtenían el Súper 20 ante San Lorenzo por 76 - 70 con Courtney Fells inspirado al anotar 26 puntos.

2019: El vóley del club logra el campeonato local en mayores masculino, se agrega más tarde los trofeos de las ligas Sub16 y Sub18 del femenino en 2021/22.

2019: El 21 de febrero la rama femenina conquistaba la Supercopa al superar a Berazategui 74 a 64 y así obtener el boleto al Interligas donde, días más tarde, disputó el trofeo ante Vera Cruz Campinas de Brasil.

2019: El 13 de julio obtenía su segunda Liga Nacional Femenina, en un partido de 55 minutos derrotaba a Vélez por 108 a 99.

2019: El 13 de agosto, durante el 30° aniversario, se retiran las camisetas de Miguel Cortijo, Gabriel Deck, Fernando "Frente" Small y Nicolás "Penka" Aguirre.

2019: Llegaba un título en la rama 3x3 masculina para así lograr quedarse con trofeos en todas las competencias de la AdC (Masculino, desarrollo, 3x3 y femenino) el 25 de agosto con Sebastián Lugo como MVP los de Marcelo Zanni levantaban la copa en Villa María,Córdoba tras el 21 - 16 sobre Regatas.

2020: El 30 de octubre en el Antel Arena (Montevideo, Uruguay) y tras eliminar en semifinales a San Lorenzo, Quimsa conquistaba América superando a Flamego (Brasil) 92 - 86 en la definición de la BCLA, los de Sebastián González tuvieron a Brandon Robinson como MVP con sus 26 puntos.

2021: Quimsa Mundial, el 6 de febrero los de la Madre de Ciudades obtenían la medalla de plata en la Intercontinental al caer ante San Pablo Burgos de España (Bicampeón Europeo). Quimsa nuevamente sería tendencia en todas las redes sociales.

2021: El 27 de febrero le traía un nuevo trofeo al equipo de los santiagueños, El Súper 20 se convertía en el quinto trofeo nacional para el club tras quedarse con el final four al imponerse a Instituto, Obras y San Martín. Mauro Cosolito realizó una gran tarea con 15 puntos en la definición.

2021: El 29 de abril, Gabriel Alejandro Deck debutaba a la NBA. Con la camiseta de los Thunders ante los Pelicans el surgido en Quimsa se convertía en el primer santiagueño en lograr concretar el sueño NBA.

2022: Un 22 de enero en Obras Sanitarias la Fusión lograba su octava estrella al superar a San Lorenzo en la Supercopa por 88 a 69 con Eric Anderson como MVP.

2022: El 12 de mayo la jugadora santiagueña, Andrea "Toti" Ledesma llega a su partido número 100 con la camiseta fusionada, siendo la tercera jugadora con más partidos en la historia de la liga nacional Femenina.

2023: El 16 de Junio llega la segundo Liga para la fusión. Doblegando en la sería final a Boca Juniors por 4 a 2. Bajo el mando de coach Ramella y con Eric Anderson como MVP, Quimsa festejaba su título con otra gran caravana para el recuerdo.

2024: El 15 de Marzo se disputa una histórica final entre los dos equipos santiagueños. Quimsa y Olímpico definían la Copa Súper 20 que quedaba en manos de la Fusión 97/80 ante el público santiagueño presente en el Vicente Rosales de La Banda.

2024: Llegó la segunda BCLAmericas para la institución santiagueña. El 14 de abril la Fusión supera en un repleto Estadio Ciudad a Flamengo de Brasil por 92/80 con Brandon Robinson como MVP para ser nuevamente el mejor equipo del continente.

2024: Quimsa decía presente nuevamente en la FIBA Intercontinental Cup. El torneo más importante a nivel clubes FIBA se jugó en Sigapur donde la Fusión culminó en el sexto lugar.

En la actualidad la institución se encamina a dos décadas en la élite del básquet argentino que lo tiene como protagonista además de prepararse para una nueva participación internacional. También de la apuesta por seguir participando en La Liga Femenina y el trabajo con La Liga de Desarrollo y formativas de distintas disciplinas.