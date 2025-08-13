River buscará avanzar en su 11ª llave consecutiva de octavos de final de Libertadores

Este jueves, el Millonario se enfrenta a Libertad en Asunción en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, con el objetivo de continuar su racha histórica: de las 10 series anteriores, logró avanzar en siete ocasiones.

Hoy 13:23

River Plate afronta este jueves su 11ª llave consecutiva de octavos de final de Copa Libertadores, cuando visite a Libertad en Asunción. El objetivo es claro: seguir avanzando, algo que logró en siete de las 10 series anteriores, consolidándose como el club argentino con mayor regularidad en esta instancia del torneo continental.

Desde el título de 2014 con Ramón Díaz y la posterior consagración en la Copa Sudamericana del mismo año, River tiene asistencia perfecta en la Libertadores desde 2015, superando siempre la fase de grupos. De los 10 cruces de octavos entre 2015 y 2024, el Millonario ganó siete y cayó en tres: ante Independiente del Valle (2016), Vélez (2022) y Inter de Porto Alegre (2023), la única fuera del ciclo de Marcelo Gallardo, dirigida por Martín Demichelis.

El regreso de Gallardo en los octavos de 2024 coincidió con la serie ante Talleres, que River superó con triunfos en Córdoba (1-0) y en el Monumental (2-1). Actualmente, el club de Núñez es el que más ediciones de la Libertadores ha disputado de manera consecutiva y el que más veces ha accedido a octavos, superando incluso a Boca, que disputó ocho de las últimas 11 Copas y avanzó en cinco de esas series.

Las últimas 10 series de octavos de final de River en Copa Libertadores