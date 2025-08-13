"Muchas pymes empezaron a mirar con cariño a Santiago del Estero por sus ventajas impositivas"

En diálogo con Radio Panorama, el asesor pyme Gastón Roldán, dio detalles de la situación crítica del sector pymes con acento en el escenario provincial.

Hoy 14:05

La industria pyme atraviesa momentos críticos: según la última Encuesta Coyuntural de la Fundación Observatorio PyME, el 70% de las empresas registra producción estancada o en descenso, mientras la presión importadora y la generación de empleo se consolidan como principales variables de ajuste. El relevamiento incluyó a más de 400 empresas y reflejó un deterioro generalizado de los indicadores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Radio Panorama, el asesor pyme Gastón Roldán describió con detalle la situación del sector, haciendo especial hincapié en el escenario provincial: "Las pymes, en el mejor de los casos, están sobreviviendo o mantienen un nivel de actividad estable. Pero hay otro sector donde la actividad cayó significativamente y busca financiamiento. Las microempresas desaparecen y el mercado se concentra en jugadores con capacidad financiera para subsistir con dinero de socios o capital histórico."

Roldán destacó además la importancia de las pymes como motor de empleo en Argentina: "El 90% de las pymes tienen entre 0 y 20 empleados, lo que muestra el tamaño del sector y el impacto que tiene sobre la generación de empleo cuando se ve afectado."

En relación con la presión importadora, explicó que "nuestro sector industrial siempre ha dependido de productos que venían del interior con valor agregado local. Al abrirse el mercado, empresas extranjeras producen más volumen, con costos más bajos, y pueden competir en precio. Países como China venden muy barato por el conflicto comercial con Estados Unidos, buscando que se les compre a ellos."

Roldán señaló que muchos industriales están intentando reconvertirse: "Hasta que se acomode el mercado, la mayoría tratará de importar o revender productos. Esto implica un costo que, en promedio, tarda unos 7 años en recuperarse, con un impacto económico, financiero y psicológico para quienes pusieron el capital."

En Santiago del Estero, la situación también es complicada, aunque con matices, indicó. "Las micropymes están bajando las persianas, las medianas luchan en consonancia con el país, y las pequeñas más sofisticadas en gerenciamiento están sobreviviendo. La provincia, sin embargo, tiene ventajas como un único Impuesto al Ingreso Bruto con alícuota baja, cuando en otras provincias se cobra doble impuesto, el provincial y el municipal. Por eso muchos empresarios lo ven como un atractivo para invertir y capacitarse", apuntó.

Roldán concluyó que, pese a las dificultades, existe un interés creciente en el gerenciamiento empresarial y una oportunidad para quienes buscan aprovechar las condiciones provinciales.