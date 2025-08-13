Villa Unión: un enfrentamiento en una zona rural terminó con un hombre muerto

La víctima, identificada como David Gorosito, murió en medio de una violenta disputa con otro hombre en esa localidad del departamento Mitre. El atacante fue detenido.
Un violento episodio ocurrido en la mañana de este miércoles en la zona rural de la localidad de Villa Unión terminó con un hombre muerto y otro herido, tras una pelea.
Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió cerca de las 11.10, cuando una mujer alertó a la Comisaría Comunitaria N° 30 que su pareja estaba discutiendo con otro hombre, identificado como David Gorosito.
De inmediato, los efectivos se dirigieron al lugar, donde hallaron a Vicente Ibarra, de 59 años, con un corte en el cuero cabelludo. A unos 300 metros, encontraron a Gorosito tendido en el suelo, en medio de charcos de sangre, ya sin vida.
Allí también se encontraba Francisco Gorosito, hermano de la víctima, quien relató a las autoridades que ambos buscaban un animal vacuno cuando apareció Ibarra, iniciando una serie de provocaciones. Pese a que David intentó evitar la confrontación, Ibarra habría sacado un cuchillo y, tras un forcejeo, lo apuñaló, provocándole la muerte.
Ibarra fue trasladado a una posta sanitaria para recibir asistencia. El fiscal de turno, Dr. Bustamante, ordenó la presencia del personal de Criminalística, el traslado del cuerpo a la morgue judicial y dispuso que Ibarra quede en calidad de detenido.