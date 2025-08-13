Zamora y Elías Suárez recibieron a autoridades de la Asociación del Personal de Tribunales de Cuentas de la República Argentina

El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos.

Hoy 14:56

El gobernador Gerardo Zamora y el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, recibieron este miércoles en Casa de Gobierno al secretario general de la Mesa Nacional de la Asociación del Personal de Tribunales de Cuentas de la República Argentina (Apetcra), Feliciano Duarte.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos, donde también estuvieron el secretario gremial de la Mesa Nacional de Apetcra, Nicolás Vicente Vega, referentes, secretarios, auditores, técnicos y fiscales gremiales de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Chaco.