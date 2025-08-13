Invitan a disfrutar del Campeonato Nacional de Veleros clase Micro Argentina en Las Termas

El evento tendrá la participación de 25 regatas con 75 tripulantes oriundos de 16 provincias de la Argentina pero también, por primera vez, de otros países como Chile y Uruguay.

Hoy 14:59

Este viernes, sábado y domingo, en Las Termas de Río Hondo, se realizará el Campeonato Nacional de Veleros de la clase Micro Argentina, organizado por el Club Marina del Faro.

El anuncio se realizó en la Secretaria de Deportes de la Provincia, la cual estuvo presidida por el titular del organismo, Carlos Dapello, junto con el presidente del Yacht Club Marina del Faro, Sebastián Casadei; el vicepresidente Héctor Rentería; el presidente del Club Náutico, Axel Canela Pisoni; el miembro de la Escuela Náutica, Pablo Marteleur, y el presidente de clase Micro Argentina, Daniel Placci.

En este marco, Dapello destacó el apoyo del Gobierno para la realización de estos importantes eventos en Las Termas de Río Hondo, así como en todo el territorio provincial, “que forma parte de la política deportiva que lleva adelante el gobernador Gerardo Zamora”.

A su turno, Placci resaltó el acompañamiento del Estado provincial para traer este campeonato nacional a Santiago del Estero, donde podrán exhibir todas sus capacidades representantes de 16 provincias argentinas junto con otros competidores que llegarán de país vecinos.

En tanto, el presidente de la clase Micro Argentina indicó: “El campeonato comenzará el viernes, con regatas de prácticas, el sábado y domingo serán las regatas de donde salen las puntuaciones finales. En este caso, por ser el cierre del campeonato nacional de Las Termas de Río Hondo va a salir el campeón argentino de la clase en el año 2025”.

Programa

El viernes, de 10 a 18, se hará el pesaje de barcos y medición de velas de barcos no certificados y adquiridas por barcos certificados con posterioridad a su última participación. Quienes deseen acreditarse o medir embarcación fuera de esta banda horaria deberá comunicarse con los organizadores.

A las 13.30 será la primera regata de práctica no puntuable, habilitada para barcos acreditados o no, con certificado o sin él. El plazo para acreditarse y/o certificar vencerá a las 18. Tres es el máximo de regatas en la jornada.

El sábado, la ceremonia inaugural será a las 9.30 en sector del mástil del Yacht Club; luego habrá una reunión de tripulantes y a las 12, la primera regata con un máximo de cuatro a correr. El cierre será a las 20.30 con cena y distinciones.

El domingo, a las 10 será la primera carrera con un máximo de cuatro regatas. A las 17 será la entrega de premios.