Con gran expectativa se realizará la “Feria Añoranza Santiagueña” en La Banda

15

La Oficina de Emprendedores dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial anunció la realización de la “Feria Añoranza Santiagueña” que desarrollará del viernes 15 al domingo 17 a partir de las 19 sobre calle Chacabuco entre avenida 25 de Mayo y calle Güemes.

Este evento se enmarca en las peñas folclóricas que se realizarán en el Club Ciclista Olímpico y contará con la participación de artesanos y emprendedores de diferentes rubros, además de la presentación de academias de danzas folclóricas y música en vivo.

En la oportunidad, la responsable del área, Zahen Nabac, señaló: “En proximidad a la fiesta de la Abuela Carabajal y por iniciativa del intendente Ing. Roger Nediani organizamos esta feria que convoca a artesanos y emprendedores de la ciudad de La Banda para que puedan exponer y comercializar sus productos en un punto estratégico en las inmediaciones del Olímpico en donde se convocará una gran cantidad de vecinos y turistas para participar de las peñas que se realizarán las tres noches”.

“Las inscripciones continúan abiertas para los emprendedores que deseen sumarse, podrán presentar sus propuestas en nuestras oficinas en Rivadavia N° 438 de 8 a 12 hasta el jueves 14”, finalizó Nabac.