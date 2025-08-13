Santiago fue sede del certamen jurisdiccional de la Olimpiada Argentina de Filosofía

Alumnos de Capital, La Banda y Brea Pozo participaron de la instancia eliminatoria que definirá a los representantes santiagueños en la final nacional de Villa La Angostura.

Ayer por la mañana, en las sedes del Colegio Hermano Hermas de Bruijn de la ciudad Capital, se desarrolló el certamen jurisdiccional de la XXIX edición de la Olimpiada Argentina de Filosofía (OAF), organizada por la Universidad de Buenos Aires y destinada a estudiantes de 4° y 5° año del nivel secundario.

En esta edición, el tópico central fue “Eticidad y reconocimiento en la era de la Inteligencia Artificial”, abordado desde las dimensiones ética, política y tecnológica. La jornada tuvo carácter eliminatorio, con el objetivo de seleccionar a los representantes provinciales que competirán en la instancia nacional, prevista para octubre y noviembre en Villa La Angostura.

Participaron delegaciones del Colegio Hermano Hermas de Bruijn, Instituto Secundario Sagrado Corazón de Jesús, Escuela Normal Manuel Belgrano, Santiago del Estero English High School, Instituto Pedro Nolasco, Instituto Secundario Pablo VI de Brea Pozo, y los institutos Mater Dei y Pedro Fils Pierre de La Banda.

Los coordinadores escolares destacaron la importancia de promover en los jóvenes la investigación y reflexión crítica sobre la realidad, fortaleciendo las destrezas cognitivas y el juicio argumentativo, en sintonía con la máxima kantiana “sapere aude” (atrévete a pensar por ti mismo).