La Banda: el Taller “¡CosturArte!” tendrá un nuevo encuentro en la Biblioteca Alberdi

Esta actividad se realizará el próximo jueves 14, de 16 a 18, en las instalaciones de la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi”, situada en la esquina de Alberdi Soler.

Hoy 15:07
Taller

La Dirección de Género de la municipalidad de La Banda, invita a las mujeres de la tercera edad a participar en un nuevo encuentro del Taller de Manualidades y Costura, CosturArte!”.

Desde el área dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial destacaron que las personas interesadas pueden inscribirse a la oficina situada en calle Alberdi N° 129 o a través del siguiente número 3854975711.

De este modo, el municipio de La Banda continúa promoviendo actividades para el beneficio de los adultos mayores, un grupo etario que cuenta con un fuerte respaldo de la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani.

