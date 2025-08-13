Ingresar
Alumnos de los departamentos Ojo de Agua, Quebrachos y Figueroa visitaron Casa de Gobierno

El encuentro se llevó a cabo en el marco del programa “Conociendo Mi Provincia”, que busca que los estudiantes del interior recorran sitios emblemáticos de la Capital y otros destinos como Las Termas de Río Hondo y Villa La Punta.

Hoy 15:29

El gobernador Gerardo Zamora recibió este miércoles en Casa de Gobierno a una delegación de 57 estudiantes secundarios pertenecientes al Agrupamiento Nº 86.010 de la localidad de Ramírez de Velasco; del Colegio Secundario Técnico "Ing. César E. Iturre" de Sumampa, ambos del departamento Quebrachos; del Agrupamiento Nº 86.001 de la localidad del Kilómetro 49 del departamento Ojo de Agua, y del  Agrupamiento Nº 86.112  de la localidad del Kilómetro Cero del departamento Figueroa.

Durante el encuentro los docentes y alumnos afirmaron que esta es “una experiencia enriquecedora que permite estrechar lazos entre comunidades educativas y acercar a los jóvenes a la vida institucional de Santiago del Estero. Además de poder compartir un viaje en su último año del nivel secundario”.

Por su parte, Zamora les dio la bienvenida y agradeció la visita. “Para mí es una alegría poder recibir y saludar a los estudiantes de las distintas escuelas que llegan a través del programa que ya tiene varios años y tiene como objetivo que puedan visitar lugares históricos, turísticos, deportivos, culturales e institucionales que tiene nuestra provincia y que son de todos ustedes”.

“Para nosotros -explicó el mandatario- invertir en educación es muy importante y por eso tratamos que todas las escuelas tengan internet, que todos los jóvenes accedan a elementos como la tablets, los alimentos proteicos y la creación de los agrupamientos que significan más igualdad educativa para que todos tengan acceso a la escuela secundaria que, por una cuestión de distancia o de ubicación geográfica, muchos chicos no podían acceder, y este programa es eso, porque conocer es igualarnos".

