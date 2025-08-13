El Jefe de Gabinete recibió en Casa de Gobierno al presidente de la Fundación el Libro

Christian Rainone estuvo en Casa de Gobierno para iniciaron los preparativos de la Feria Provincial del Libro que se hará del 24 al 28 de septiembre.

El jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, recibió este miércoles por la mañana en Casa de Gobierno al presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, quien se encuentra en Santiago del Estero con motivo de los preparativos para la 15° edición de la Feria Provincial del Libro, que se desarrollará desde el 24 al 28 de septiembre, en el Centro de Convenciones Fórum y en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) de la ciudad Capital.

También fue parte del encuentro el subsecretario de Cultura de la provincia, Juan Leguizamón, quien destacó la presencia de Rainone, con quien se viene trabajando hace tiempo en la organización de la Feria Provincial del Libro. Dijo: “Se renovó el compromiso y la colaboración con la fundación que nos pone en un lugar de privilegio para poder trabajar de la mejor manera y con la mejor calidad para esta feria que cada año crece más y más”.

Consideró que la reunión con el jefe de Gabinete fue muy productiva porque permitió avanzar en detalles de todo lo que sucederá en esta nueva edición, incluso pensando en nuevas propuestas.

Rainone, por su parte, felicitó a la provincia por el esfuerzo que realiza año tras año para la realización de este evento y adelantó que en esta nueva edición la autora argentina Liliana Heker realizará la apertura.

Dijo que también se otorgará nuevamente el “Chequelibro” para que, con el apoyo de la provincia, se pueda dar a los estudiantes la posibilidad de acceder a distintas producciones literarias.

“Quiero felicitar nuevamente a Santiago del Estero por este acuerdo y por elegirnos para organizar esta feria”, agregó. Además de hacer un justo reconocimiento por el compromiso de las autoridades gubernamentales “en fomentar el libro, la literatura y la cultura en la provincia”.