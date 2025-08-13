Se derrumbó el techo del club Regatas Corrientes y evacuaron las instalaciones

El histórico equipo de la Liga Nacional de Básquet vivió momentos de tensión cuando parte de la estructura del estadio José Jorge Contte cedió. No hubo heridos, pero suspendieron todas las actividades.

Hoy 17:36

Este jueves, el club Regatas Corrientes sufrió el derrumbe del techo de su estadio José Jorge Contte, en plena tarde, alrededor de las 15 horas de este miércoles. El siniestro provocó la inmediata evacuación de las instalaciones y la suspensión total de las actividades previstas.

Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque las imágenes del colapso muestran el grado de destrucción en el edificio ubicado frente al parque Mitre, en la capital correntina. Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el incidente, mientras que se inició un trabajo conjunto con organismos especializados para evaluar los daños.

En un comunicado oficial, el club informó que "hubo daños materiales y se está trabajando para evaluar los pasos a seguir". Además, solicitó a los socios y a la comunidad que no se acerquen a las instalaciones, ya que permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.