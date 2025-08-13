River presentó la lista de convocados para el duelo de Libertadores con algunas sorpresas

La delegación del Millonario viajará a Asunción para visitar a Libertad en la ida de los octavos de final del certamen internacional.

Hoy 17:49

Tras la dura lesión de Germán Pezzella y la confirmación de que Maximiliano Salas y Lucas Martínez Quarta no iban a estar aptos para el viaje a Asunción, la lista de concentrados de River arrojó dos buenas noticias: Sebastián Driussi y Juan Carlos Portillo estarán disponibles para el partido ante Libertad. Además, ante la escasez de centrales, se suma el juvenil Ulises Giménez.

Aunque tras la última práctica había quedado asegurada su presencia, es muy importante que Marcelo Gallardo pueda contar con Paulo Díaz. Ausente en el clásico ante Independiente por una sinovitis en una de sus rodillas, no había podido entrenarse con normalidad en el inicio de la semana. Será titular en una zaga que compartirá con Sebastián Boselli.

Con el chileno entre algodones, el Muñeco apuró la convocatoria de Portillo, quien, a priori, apuntaba a debutar ante Godoy Cruz este fin de semana y así llegar con rodaje a la revancha con el conjunto paraguayo. También sumó de urgencia a Ulises Giménez, el 2 de la Reserva que, hasta ahora, solo disputó cuatro minutos en Primera, ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina.

Inesperadamente, a Gallardo le faltan centrales en un momento decisivo. Sin Pezzella ni Martínez Quarta, Boselli entró a la lista de buena fe en octavos de final, pero Lautaro Rivero (de muy buena presentación ante Independiente) se quedó afuera, porque solo se podían realizar cinco cambios de nombres.

El resto de la lista tiene los nombres esperados. La incertidumbre está sembrada respecto a la continuidad entre los titulares de Santiago Lencina. El pibe, a la par del equipo, fue de mayor a menor en estas cuatro fechas (más el partido de Copa Argentina), y existe la chance de que sea reemplazado en Paraguay.

Si el zurdo deja su lugar, hay dos alternativas. La primera es que entre Juan Fernando Quintero, para sumar profundidad y elaboración en ataque; la segunda, es que sea Giuliano Galoppo quien ocupe su lugar, en cuyo caso se apostará a mayor equilibrio y lucha en la mitad de la cancha.

Arriba, Facundo Colidio es una fija en cualquier contexto, y el delantero centro será otra vez Miguel Ángel Borja. Recién vuelto tras dos meses de inactividad, Driussi comenzará en el banco, con la intención de sumar minutos. Por eso, el colombiano tendrá una nueva oportunidad en el ataque de River. Ya con el Gordo disponible y ante la inminente vuelta de Salas, ¿será la última del Colibrí?