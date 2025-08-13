Fuentes recibió en el salón de acuerdos a directivos nacionales del Personal de Tribunales de Cuenta

Hubo también representantes del sindicato tanto locales como nacionales.

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió la visita protocolar de la comisión directiva de la Mesa Nacional de la Asociación del Personal de Tribunales de Cuenta de la República Argentina (APeTCRA).

Participaron del encuentro los secretarios generales del sindicato a nivel nacional y provincial, Feliciano Duarte y Nicolás Vega, respectivamente; además de los referentes de las provincias de Formosa, Catamarca y La Rioja, entre otras.

Allí, intercambiaron experiencias y como fortalecer las relaciones institucionales de cooperación, en el marco de las acciones de diálogo que el municipio mantiene con las diferentes organizaciones de la sociedad civil.