La intendente Fuentes destacó los trabajos de remodelación y mejoras en el paseo de la Avenida Colón

Los trabajos se realizan en el tramo entre Lugones y Alvarado.

Hoy 18:16
Norma Fuentes

Acompañada por vecinos y frentistas, la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, supervisó las tareas de remodelación y acondicionamiento del paseo de la avenida Colón, en el tramo comprendido entre Lugones y Alvarado.

En su recorrido, la jefa comunal destacó la puesta en valor del espacio verde, donde se están incorporando nuevos bancos, cestos de residuos, luminarias, plantas ornamentales y otros elementos urbanísticos que brindarán mayor confort a los transeúntes.

"Estos trabajos vienen a completar la vasta obra de repavimentación de este corredor urbano tan transitado por los vecinos de la ciudad, donde también se construyeron rampas para personas con discapacidad y se demarcaron sendas peatonales en todas las esquinas", detalló la jefa comunal.

"Es muy gratificante escuchar a los vecinos de la zona, quienes manifiestan su conformidad con las obras realizadas, que marcarán un antes y un después para todos los conductores que diariamente circulan por esta avenida que atraviesa a numerosos barrios", agregó.

La Ing. Fuentes destacó que "cada una de estas tareas se financió con fondos propios del municipio, entendiendo que la pavimentación, el alumbrado público y la puesta en valor de los espacios verdes son una prioridad de nuestra gestión".

