Messi volvió a entrenar con Inter Miami y De Paul se ausentó por trámites de visado

El capitán completó su primera práctica a la par del grupo tras la lesión, mientras el flamante refuerzo argentino no estuvo por cuestiones administrativas.

Hoy 19:37

Tras la dura caída en el clásico frente a Orlando City, Inter Miami retomó los trabajos con la mira puesta en el duelo ante LA Galaxy, actual campeón de la MLS. Mientras la dirigencia analiza posibles movimientos en el mercado, Javier Mascherano ajusta detalles para su formación ideal y recibió una buena y una mala noticia.

En la sesión de este miércoles, Lionel Messi volvió a trabajar con el plantel luego de varios días haciéndolo de manera diferenciada por una molestia muscular en la pierna derecha. El capitán completó la práctica con normalidad por primera vez desde su salida ante Necaxa, el 2 de agosto, y su regreso oficial a la cancha parece cada vez más cercano.

En contrapartida, la ausencia de Rodrigo De Paul encendió las alarmas. El mediocampista, reciente incorporación del conjunto de Florida, no participó del entrenamiento. Horas después se confirmó que se trató de trámites de visado, algo que, en principio, no impediría su presencia ante LA Galaxy.

Entre la alegría por el retorno del astro rosarino y la espera por el debut de su compatriota, el plantel tuvo un momento distendido: un “loco” en el que incluso participó Mascherano, dejando la táctica de lado para sumarse al juego y recordar sus tiempos de futbolista. Así, las Garzas se preparan con buen ánimo y el retorno de su capitán para un duelo clave en la MLS.