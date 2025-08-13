Ingresar
Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectaran a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 20:16

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectaran a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Jueves 14 de agosto:

de 09:00 a 12:00 hs afectando al barrio Parque Del Río 1 de a ciudad Capital y a la localidad de Brea Pozo

de 10:00 a 13:00 hs afectando al barrio Bosco 2 de la ciudad Capital

de 14:00 a 17:00 hs afectando parte de la ciudad de Ojo de Agua (parte Sur)

de 13:00 a 16:00 hs afectando parte del barrio Libertad, Primera Junta y San Martín de la ciudad Capital (comprendido entre Av. Lugones, Viamonte, Pedro León Gallo y Neuquén)

de 14:30 a 17:30 hs afectando parte del barrio Centro de la ciudad de La Banda (comprendido entre Chacabuco, Rivadavia, Ameghino y Laprida)

de 16:00 hs a 19:00 hs afectando a la localidad de La Bajada (dpto. Banda)

Viernes 15 de agosto:

de 09:00 a 12:00 hs afectando al barrio Parque Del Río 1 de la ciudad Capital y a las localidades de Los Soria, Los Acosta, Chaupi Pozo, Ardiles y Los Díaz (dpto. Banda)

de 13:00 a 16:00 hs afectando a la localidad de Buey Muerto y El 33 (dpto. Robles)

de 14:30 a 17:30 hs afectando al barrio El Remanso de la ciudad de La Banda, parte de la ciudad de Beltrán (barrio Centro y sus zonas rurales aledañas) y a las localidades de El Zanjón y Yanda (dpto. Capital).

