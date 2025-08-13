La comuna de Los Quiroga concretó una importante obra de ampliación de alumbrado público

Fue realizado con recursos propios del municipio.

Hoy 20:19

Decenas de familias del barrio Villa Suárez celebraron la puesta en funcionamiento de la ampliación del alumbrado público, ejecutado por la Comisión Municipal de Los Quiroga con recursos propios, gracias al manejo responsable de los fondos.

Así lo afirmó el jefe comunal Ariel Jiménez, quien pidió a los vecinos que valoren todas las obras que se pueden seguir realizando a pesar de los ajustes aplicados por el Gobierno Nacional a todas las provincias y que tienen efecto sobre los municipios, muchos de los cuales se ven impedidos de avanzar con mejoras por falta de presupuesto.

“Afortunadamente, podemos decir que la Comisión Municipal de Los Quiroga tiene sus cuentas ordenadas y con la capacidad suficiente para cumplir como corresponde con los salarios de sus obreros y empleados, así como también con los demás compromisos que debe cumplir con la comunidad. Además de garantizar la prestación eficiente de servicios como limpieza, alumbrado público y la asistencia permanente a las familias que necesiten ayuda”, afirmó Jiménez.

En esta oportunidad el municipio completó la ampliación de aproximadamente 1.000 metros de tendido de la red de alumbrado público, totalmente nueva, con luminarias led. Esto permitirá brindar más seguridad a los vecinos en horas de la noche, y seguir avanzando en el desarrollo de un populoso sector.

Por este motivo, apeló a la colaboración de cada familia para que cuide los artefactos, que muchas veces son blanco de vándalos o personas malintencionadas que destruyen o roban las luminarias y otros elementos, o bien que provocan fallas en el sistema.