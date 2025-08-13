Ingresar
Comenzó el campeonato de fútbol inter reparticiones por los 60 años del Iosep

El evento se desarrollará hasta el 16 de septiembre.

Hoy 20:36

En el marco de las celebraciones por el 60°aniversario del Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (Iosep), este miércoles se puso en marcha el Campeonato de Fútbol Inter Reparticiones en el predio Potrerito, certamen que se desarrollará hasta el martes 16 de septiembre, fecha en que se conmemora el nacimiento de la institución.

Participaron de la apertura del campeonato el presidente de la Asociación Civil Club Social y Deportivo de Empleados, Franco Ruiz, y el titular del Iosep, Raúl Osvaldo Ayuch. En el predio también se habilitaron los stands del equipo de Promoción y Prevención y del Ministerio de Salud de la provincia.

La jornada deportiva comenzó con el partido entre Iosep y Caja Social, categoría + 34 años. El segundo encuentro fue Poder Judicial vs Hospital Regional.

En este marco, Ayuch expresó: “Muchas gracias al Gobierno de la provincia por esta propuesta  que, si bien tiene un enfoque preventivo para la salud, a su vez promueve la participación de personas de todas las edades”.

El campeonato de fútbol se desarrollará desde hoy en dos instancias, con las categorías +34 y +45, y continuará todos los miércoles durante un mes. La inscripción es gratuita y habrá importantes premios.

