La Cruz del Jubileo llegó a la ciudad de Fernández y fue recibida por autoridades

Hoy 21:23

La cruz del jubileo llegó a la ciudad de Fernández este miércoles bajo el lema "Peregrinos de esperanza vivamos con alegría la visita de la cruz del jubileo 2025", iniciando su recorrido por el Colegio San Francisco de Asís, donde la comunidad vivió un momento único de fe, encuentro y misión.

La peregrinación con la Cruz del Jubileo, visitó el Hospital Zonal; la Escuela Nº 814; la Comisaría Nº 35 y posteriormente, la Parroquia "Nuestra Señora del Rosario", donde fue recibida por el cura párroco Vicente Avellaneda. Al finalizar su recorrido pasó por el edificio de la municipalidad de Fernández donde fue recibida por las autoridades. La visita, busca fortalecer el espíritu de peregrinación y unidad entre los fieles.

La Peregrinación concluyó frente al edificio municipal, donde fue recibida por el Intendente Dr. Víctor Araujo, junto a funcionarios de la comuna.

Cruz del Jubileo

El objeto, realizado en madera noble y cuidadosamente elaborado a mano, presenta en su lado principal la representación de Cristo glorioso, signo de Esperanza para el mundo, en un tiempo de grandes crisis globales, en el que hombres y mujeres expresan de todos los modos la necesidad extrema de poder tener esperanza. Al otro lado de la cruz está el logo oficial del Jubileo 2025, símbolo de esperanza para los fieles provenientes de todo el mundo.