River busca dar el primer golpe de la serie en su visita a Libertad en Paraguay

El equipo de Marcelo Gallardo afronta su primera gran prueba del semestre ante un rival que también llega golpeado por lesiones. Se esperan 3.000 hinchas millonarios en Paraguay.

Hoy 07:59

Este jueves desde las 21.30, River Plate se medirá ante Libertad en el Estadio La Huerta de Asunción por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. Cerca de 3.000 hinchas millonarios acompañarán al equipo en Paraguay en un duelo que promete alta intensidad.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo llega tras un empate sin goles ante Independiente por el Torneo Clausura y, aunque lleva dos partidos sin ganar en el campeonato, se mantiene líder de la Zona B. Sin embargo, las lesiones en defensa y ataque son un dolor de cabeza para el Muñeco: Germán Pezzella sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, Lucas Martínez Quarta padece un esguince de rodilla y Paulo Díaz arrastra una sinovitis, aunque será titular junto a Sebastián Boselli. En ofensiva, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas tampoco estarán disponibles.

Por el lado de Libertad, el equipo de Sergio Aquino viene de un empate 1-1 ante Deportivo Recoleta por la liga paraguaya. El arquero titular Rodrigo Morínigo se lesionó y todo indica que Martín Silva, recuperado tras una larga inactividad, será el encargado de defender el arco. Pese a marchar sexto en el torneo local, el Gumarelo pondrá lo mejor para buscar una ventaja de local.

Formaciones probables

Libertad: Martín Silva; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Joaquín Bogarín, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.