En el debut de Ribonetto, Godoy Cruz intentará dar el golpe en Brasil ante Atlético Mineiro

El Tomba buscará su primera victoria histórica ante un equipo brasileño este jueves desde Belo Horizonte.

Hoy 07:57

Godoy Cruz viaja a Belo Horizonte para enfrentar a Atlético Mineiro este jueves desde las 19 horas, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El Arena MRV será el escenario donde el Tomba, líder del Grupo D, hará su estreno oficial bajo la conducción de Walter Ribonetto, reemplazando a Esteban Solari.

Atlético Mineiro avanzó a esta fase tras eliminar a Atlético Bucaramanga en los playoffs, definiendo la serie en penales luego de un empate 1-1 en el global. En la fase de grupos, el equipo de Belo Horizonte finalizó segundo del Grupo H con 9 puntos (2 victorias, 3 empates y 1 derrota), con 11 goles a favor y 6 en contra.

Por su parte, Godoy Cruz llega motivado tras liderar su grupo con 12 puntos (6 victorias y 3 empates), aunque el cambio de entrenador genera un nuevo desafío. Ribonetto fue claro: "El objetivo principal es que Godoy Cruz siga en Primera".

El Tomba afrontará una seguidilla de compromisos complicados: luego del duelo en el Mineirao, visitará a River por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, y posteriormente recibirá nuevamente a los brasileños en el Feliciano Gambarte con la mira puesta en avanzar a los cuartos de final.

Históricamente, el conjunto mendocino no ha podido imponerse ante equipos brasileños: en 7 encuentros oficiales, suma 3 derrotas y 4 empates, incluido el reciente 2-2 con Grêmio en esta edición de la Sudamericana.