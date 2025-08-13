Godoy Cruz lo ganaba, pero Atlético Mineiro reaccionó, se lo dio vuelta y se quedó con el juego de ida por la Sudamericana

El Tomba cayó por 2 a 1 en Belo Horizonte, en el primer choque de los octavos de final del certamen internacional.

Hoy 21:17

La derrota de Godoy Cruz ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, no sorprendió por el resultado, ya que existe una amplia diferencia de jerarquía entre ambos equipos. Lo increíble fue la forma: el conjunto mendocino parecía tener controlado el partido hasta los últimos cinco minutos, cuando Hulk selló el 2-1 en una contra perfecta, a tres toques. Pase largo de Igor de derecha a izquierda, asistencia de pecho de Reiner y zurdazo letal del histórico “7” del Galo. En una sola jugada, el Tomba pasó de la alegría por rescatar un punto en Brasil a quedarse con las manos vacías y en desventaja para la revancha del jueves que viene en Mendoza.

Desde el inicio, Godoy Cruz mostró personalidad. Sus defensores limitaron los movimientos de los peligrosos Hulk y Roni, delanteros de probada jerarquía, gracias a los anticipos efectivos de la dupla Mendoza–Rasmussen. El volante central Poggi aportó equilibrio delante de la línea de cuatro y detrás del cuarteto de mediocampistas que recorrieron el campo de área a área, cerrando espacios, capturando rebotes y disputando cada pelota dividida. Incluso recurrieron a faltas tácticas para mantener al rival alejado del arco de Petroli.

El plan de Ribonetto funcionó a la perfección en la primera etapa, más allá del gol de Kaio Jorge que fue anulado por offside tras un tiro libre al corazón del área. El DT no había proyectado el golazo de Andino, pero sí que su equipo podía lastimar de contra a una defensa que suele dejar huecos.

En el segundo tiempo, el desgaste físico le pasó factura al Tomba: varios jugadores sufrieron calambres y se abrieron espacios que el Mineiro supo aprovechar, con oportunismo y una floja respuesta de Petroli. Por eso, y por Hulk, fue una derrota increíble.