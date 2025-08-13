En vivo: en el debut de Ribonetto, Godoy Cruz intentará dar el golpe en Brasil ante Atlético Mineiro

El Tomba buscará su primera victoria histórica ante un equipo brasileño este jueves desde Belo Horizonte.

Hoy 20:07

Godoy Cruz viaja a Belo Horizonte para enfrentar a Atlético Mineiro este jueves desde las 19 horas, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El Arena MRV será el escenario donde el Tomba, líder del Grupo D, hará su estreno oficial bajo la conducción de Walter Ribonetto, reemplazando a Esteban Solari.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO