Sarmiento se adueñó del clásico bandeño ante Central Argentino y sumó su primer triunfo en el Clausura

En el marco de la fecha 5 de la Liga Santiagueña de Fútbol, el Profe se impuso por 2 a 1 ante el Albo en el Estadio Ciudad de La Banda.

Hoy 23:58

Sarmiento fue superior y logró imponerse por 2 a 1 ante Central Argentino en el clásico bandeño correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol. El duelo se disputó en el Estadio Ciudad de La Banda y significó el primer triunfo del equipo en el certamen.

El primer gol llegó a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Axel Pinto abrió el marcador para Sarmiento. Sobre el final, a los 45+4 del complemento, Escobar estiró la ventaja y puso el 2-0. Moyano descontó para Central Argentino a los 45+6, pero no alcanzó para empatar el partido.

El encuentro también tuvo expulsiones: Exequiel Chapa se fue expulsado en Central Argentino, mientras que, a los 38 minutos del complemento, Facundo Pérez vio la roja en Sarmiento.

Con este triunfo, Sarmiento llegó a los 5 puntos tras 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas, quedando 8º en la Zona A. Su próximo compromiso será el domingo 17 de agosto a las 16.00 frente a Independiente de Beltrán.

Por su parte, Central Argentino se mantiene con 5 unidades y ocupa el 7º lugar en la Zona B; en la próxima fecha recibirá a Agua y Energía en el mismo horario.

En Reserva, Sarmiento también ganó, esta vez por 2 a 0.

Programación – Fecha 5 (Clásicos)

Viernes 08/08

Vélez 0-0 Banfield

Instituto Santiago 3-1 Yanda FC

Domingo 10/08

Defensores de Forres 0-1 Atlético Forres

Agua y Energía 1-1 Villa Unión

Independiente de Beltrán 1-2 Unión (B)

Sportivo Fernández 0-1 Independiente (F)

Estudiantes 0-1 Comercio

Lunes 11/08

Güemes 1-2 Unión Santiago

Miércoles 13/08

Central Córdoba 0-0 Mitre

Jueves 14/08