Cazzu sobre la cuota alimentaria que recibe de Christian Nodal: "El acuerdo no es justo"

La cantante jujeña habló en México y reconoció que puede sostener económicamente a la niña, pero señaló que el acuerdo actual no le parece equitativo.

13/08/2025

La artista argentina Cazzu rompió el silencio sobre la manutención que recibe de Christian Nodal, padre de su hija Inti, en medio de las preguntas de la prensa mexicana. La cantante, que suele mantener su vida privada en reserva, fue consultada por periodistas sobre el rol del cantante mexicano como padre y si cumple con sus obligaciones.

En relación al tiempo que Nodal pasa con la niña, de un año de edad, Cazzu respondió de forma escueta: “Lo que se ve es lo que hay”. Sin embargo, al hablar de la cuota alimentaria, fue más directa: “No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”, sin dar más detalles sobre las cifras o condiciones del arreglo.

Consultada sobre si planea iniciar acciones legales, la intérprete de “Con otra” explicó: “A diferencia de muchas mamás solteras, yo tengo la posibilidad de que sí tengo dinero. El dinero para mantenerme y para mantener a mi hija”.

Además, subrayó que por el momento no tiene intención de ir a juicio: “Tengo el potencial de trabajar y por eso puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”.

La jujeña también cuestionó la mirada patriarcal que muchas veces tiene la justicia en estos casos y admitió: “En este momento no creo tener la energía para elegir ese camino”.