La Fórmula 1 evalúa un cambio que podría favorecer a Franco Colapinto en 2026

La categoría analiza modificar el formato de las carreras sprint con una parrilla invertida, lo que abriría nuevas oportunidades para el piloto argentino si continúa en Alpine.

13/08/2025

La Fórmula 1 se prepara para una transformación importante de cara a la temporada 2026. Además del nuevo reglamento técnico que traerá autos más ligeros y motores híbridos de última generación, la categoría analiza cambios en el formato de los Grandes Premios para aumentar el espectáculo y la competitividad.

El presidente de la F1, Stefano Domenicali, reveló que uno de los puntos en discusión es la posibilidad de introducir la parrilla invertida en las carreras sprint, una modalidad ya utilizada en Fórmula 2 y Fórmula 3. Este sistema invierte el orden de largada de los 10 o 12 pilotos más rápidos en la clasificación, generando más adelantamientos y oportunidades para quienes habitualmente se ubican en la mitad de la parrilla.

“¿Podemos aplicar esto en más carreras? ¿Y es esta la fórmula adecuada para, por ejemplo, introducir una parrilla invertida, como ya hacemos en F2 y F3? Esos son puntos que estamos discutiendo”, declaró Domenicali al medio especializado The Race.

De implementarse, la medida podría beneficiar a pilotos como Franco Colapinto, ya que Alpine espera dar un salto competitivo en 2026 con el nuevo reglamento. Si el argentino se ubicara entre los diez primeros en una clasificación sprint, podría largar desde las primeras posiciones en la carrera corta.

Aún resta definir si Colapinto continuará como piloto titular junto a Pierre Gasly en la escudería francesa, aunque todo indica que las condiciones para su permanencia están dadas. Este año, el pilarense disputó una sola carrera sprint, en el Gran Premio de Bélgica, donde finalizó en el puesto 19. Su próximo desafío bajo este formato será en Austin, Estados Unidos.