Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 AGO 2025 | 16º
X
Espectaculos

Separación sorpresa: Lit Killah y Tuli Acosta habrían terminado su relación tras un escándalo

La periodista Majo Martino reveló que el cantante y la bailarina pusieron fin a su romance de más de tres años. Una supuesta infidelidad sería la causa de la ruptura.

13/08/2025

El mundo de la música urbana argentina se sacudió este miércoles con la noticia de la separación de Lit Killah y Tuli Acosta, una de las parejas más queridas por el público. La información fue confirmada por la periodista Majo Martino en Sálvese quien pueda (América), luego de un extenso enigmático en el aire del programa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según reveló la panelista, el trapero habría encontrado mensajes comprometedores en el celular de la campeona del Bailando. “Él está muy dolido. Creo que ella se mandó alguna, le encontró algo y…”, adelantó Martino, mientras que el ciclo amplió la información en Instagram: “Parece que ella se mandó alguna y él lo vio en su celular”.

Una historia de amor que nació en pandemia

Lit Killah y Tuli Acosta se conocieron a fines de la pandemia gracias a amigos en común. En ese momento, ella estaba recién separada y él ya se destacaba como uno de los nombres fuertes de la escena del freestyle y el trap.

Al principio se mostraban como simples amigos, compartiendo ropa y bromas en redes sociales. Cuatro meses después, el músico oficializó el romance con una foto junto a Tuli en Instagram y un mensaje contundente: “Qué facha, mi amorrrrr”.

Desde entonces, la pareja se convirtió en una de las más populares del ambiente, aunque siempre mantuvo un bajo perfil sobre su intimidad. En redes, sin embargo, no faltaban las fotos cómplices, las historias compartidas y guiños para sus seguidores.

Tras tres años y medio de relación, y numerosos momentos vividos juntos, la pareja habría decidido separarse. Por ahora, ninguno de los dos artistas hizo declaraciones públicas sobre la ruptura.

TEMAS Lit Killah Tuli Acosta

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El exmarido de Julieta Prandi cumplirá su condena compartiendo pabellón con el cura Grassi
  2. 2. Histórico fallo en Formosa: tres cazadores irán a prisión por matar a un yaguareté
  3. 3. ¿Tendremos tormenta de Santa Rosa este 2025?
  4. 4. Se realizó el anuncio oficial de la 15° edición de la Feria Provincial del Libro
  5. 5. Temor por un voraz incendio en la Ruta 92 cerca de Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT