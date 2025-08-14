Margaret Qualley no pudo disimular su incomodidad en relación a Taylor Swift

La actriz, cuyo marido fue productor y compositor de la cantante estadounidense, reaccionó de forma tensa a una pregunta.

Hoy 07:31

La industria del entretenimiento se mantiene en vilo a la espera de novedades sobre el próximo álbum de Taylor Swift. La estrella pop anunció recientemente el lanzamiento de su nuevo trabajo, titulado The Life of a Showgirl, y, como era de esperar, la noticia provocó un aluvión de reacciones en redes sociales. Sin embargo, no todos recibieron con entusiasmo la información: una reconocida actriz dejó entrever su incomodidad cuando le preguntaron al respecto.

Se trata de Margaret Qualley, una de las figuras emergentes más destacadas de Hollywood. Desde su debut resonante en Érase una vez en Hollywood hasta su aclamada interpretación en La sustancia, la hija de Andie MacDowell ha escalado con rapidez hacia el estrellato. El miércoles, la actriz fue invitada al programa Today, donde protagonizó un momento de visible tensión.

Margaret Qualley

La entrevista transcurría con normalidad hasta que, casi sobre el final, el conductor le preguntó si sabía algo sobre el nuevo disco de Taylor Swift. La pregunta no era casual: el esposo de Qualley es Jack Antonoff, compositor y productor que colaboró con Swift durante más de una década y coescribió varios de sus mayores éxitos. Sin embargo, en esta nueva etapa creativa, la cantante decidió asociarse con otros productores y dejar de trabajar con él.

La reacción de Margaret, breve y algo cortante, dejó la sensación de que el tema no era precisamente de su agrado, aportando un momento incómodo que no pasó desapercibido para la audiencia.

Margaret Qualley