Radiohead estrena disco en vivo con registros de su paso por Argentina

El disco reúne interpretaciones en directo de las canciones de Hail to the Thief registradas entre 2003 y 2009 en ciudades como Londres, Ámsterdam, Dublín y Buenos Aires.

Hoy 07:31

Radiohead sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de Hail to the Thief Live Recordings 2003 – 2009, un nuevo disco en vivo ya disponible en formato digital. La edición física llegará el próximo 31 de octubre únicamente en vinilo, que también tendrá tiradas limitadas en color rojo -exclusivas para disquerías independientes- y en color cian, disponible a través de la tienda oficial W.A.S.T.E.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El disco reúne interpretaciones en directo de las canciones de Hail to the Thief registradas entre 2003 y 2009 en ciudades como Londres, Ámsterdam, Dublín y Buenos Aires. Como adelanto, la banda compartió un video en vivo de "There, There", grabado durante su presentación en el Quilmes Rock del año 2009 en el Club Ciudad de Buenos Aires.

En un comunicado, Thom Yorke explicó que la idea surgió mientras trabajaba en Hamlet Hail to the Thief, una adaptación teatral de Hamlet con música basada en versiones reimaginadas del disco de 2003. "En el proceso de pensar cómo construir los arreglos para la obra, pedí escuchar algunas grabaciones en vivo de archivo”, relató.

Por otro lado, el músico confesó que le sorprendió la energía con la que tocaban en aquel entonces. "Apenas nos reconocí, y eso me ayudó a encontrar un camino. Decidimos mezclar y lanzar esas grabaciones -habría sido una locura guardárnoslas-. Ha sido un proceso muy catártico. Esperamos que las disfruten”, concluyó.