James Gunn deja en suspenso el regreso de Margot Robbie como Harley Quinn al nuevo Universo DC

El codirector de DC Studios mantiene el misterio sobre el futuro de la actriz australiana en la saga, pero confirma que busca reincorporar a Idris Elba como Bloodsport. Además, habló sobre el rumbo de la franquicia tras el estreno de Superman.

Mientras James Gunn y Peter Safran continúan delineando el nuevo Universo DC, las especulaciones sobre el futuro de Margot Robbie como Harley Quinn no dejan de crecer. Con el reciente estreno de Superman, la atención de los fans se ha desplazado hacia los personajes más icónicos del universo de Batman, incluida la popular antiheroína.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Gunn fue consultado sobre si Robbie volverá a interpretar a Quinn, papel que debutó en Suicide Squad (2016) y retomó en Birds of Prey (2020) y The Suicide Squad (2021). Su respuesta fue cautelosa: “Eso se revelará más adelante”.

Aunque el cineasta trabaja en un reinicio de la franquicia, ha mantenido elementos del anterior universo como parte del canon, entre ellos la trama de Peacemaker, interpretado por John Cena, que sigue su curso en la serie de HBO. Gunn también expresó su interés en reincorporar a Bloodsport, personaje encarnado por Idris Elba en 2021: “Siempre estoy buscando un lugar para incluir a Bloodsport y resolver cómo hacerlo. Veremos qué sucede”, dijo.

Actualmente, Gunn desarrolla un nuevo guion que seguirá a su película de Superman, aunque aclaró que no será una secuela directa del filme protagonizado por David Corenswet. Sin embargo, el Hombre de Acero tendrá un papel central en esta nueva producción.

Tras el estreno, el director compartió un mensaje de agradecimiento en Threads: “Estoy increíblemente agradecido por su entusiasmo y amables palabras. Me alegra haber hecho una película que se centre en la parte de ‘hombre’ de Superman: una persona amable que siempre cuida de quienes lo necesitan. Que eso resuene en tantas personas es un testimonio de la bondad humana”.

