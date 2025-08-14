Se prepara una biopic sobre Sinéad O’Connor

El proyecto, impulsado por productoras irlandesas y británicas, narrará los inicios de la icónica cantante, su ascenso a la fama y su papel como voz de protesta contra la Iglesia Católica y el Estado irlandés.

Hoy 07:39

La vida y carrera de Sinéad O’Connor llegará a la gran pantalla. Según confirmó Variety, está en desarrollo una biopic que retratará la infancia y los primeros pasos en la música de la legendaria artista irlandesa, fallecida en 2023 a los 56 años.

La producción está a cargo de la compañía irlandesa ie: entertainment, responsable del aclamado documental Nothing Compares, junto a Nine Daughters (God’s Creatures, Lady Macbeth) y la británica See-Saw Films (Slow Horses, The Power of the Dog). La dirección estará en manos de Josephine Decker (Shirley), con guion de la escritora irlandesa Stacey Gregg. Entre los productores figuran Fodhla Cronin O’Reilly, Neil Chordia, y el dúo ganador del Oscar Iain Canning y Emile Sherman (The King’s Speech, Lion). BBC Film financia el desarrollo.

O’Connor alcanzó la fama mundial a los 23 años con su segundo álbum, I Do Not Want What I Haven’t Got, que permaneció seis semanas en el número uno del Billboard estadounidense en 1990 e incluyó el éxito Nothing Compares 2 U, uno de los sencillos más vendidos del año. Su música le valió un Grammy, premios Billboard, Brit Awards y el reconocimiento como la primera mujer en ganar el MTV Video of the Year.

Más allá de su talento musical, O’Connor fue una figura de fuerte compromiso político y social. Se definía como “cantante de protesta” y utilizó su fama para denunciar el sexismo en la industria y los abusos de la Iglesia Católica. En 1992, protagonizó uno de los momentos más polémicos de la televisión al romper una foto del Papa Juan Pablo II en Saturday Night Live, gesto que provocó una fuerte reacción internacional.

La película buscará mostrar cómo una joven de Dublín no solo conquistó el mundo con su voz, sino que también desafió instituciones y encendió debates globales.