Homo argentum es el plato fuerte de los estrenos de esta semana en Cine Sunstar

Además, se estrenan la versión francesa de Drácula y la animación Miraculous: Las Aventuras de Ladybug. Entrá en la nota y disfruta los avances.
Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con las mejores novedades del séptimo arte.
En este caso, la propuestas fuerte pasa por el cine argentino, ya que llega la nueva película protagonizada por Guillermo Francella: Homo argentum. Pero además, se suman a la grilla de propuestas la versión del director francés Luc Besson de Drácula y la animación Miraculous: Las Aventuras de Ladybug.
Homo argentum. Película compuesta por 16 historias cortas que exploran con humor y autocrítica las particularidades de la cultura argentina. Cada relato, con tono satírico, refleja costumbres, conductas y actitudes propias del país, invitando a la reflexión desde la risa y destacando la capacidad del cine para retratar aspectos de la identidad nacional.
Drácula. Una pasión prohibida atraviesa los siglos. Después de perder a su gran amor, Vlad hace un pacto oscuro que lo condena a la eternidad como Drácula. Siglos después, en la Inglaterra victoriana, una joven idéntica a su amada renace su esperanza y su maldición. Una historia gótica de deseo, redención y el poder inmortal del amor.
Miraculous: Las Aventuras de Ladybug. Sigue las aventuras de Marinette Dupain-Cheng y Adrien Agreste, dos estudiantes de secundaria que tienen la habilidad de transformarse en los superhéroes Ladybug y Cat Noir, respectivamente, para proteger París de los villanos creados por Hawk Moth.