El CCB celebrará el Día del Niño con un show circense gratuito

Este domingo 17 de agosto, el Centro Cultural del Bicentenario ofrecerá un espectáculo único para toda la familia, con entrada libre y gratuita.

Hoy 08:18

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) celebrará el Día del Niño este domingo 17 de agosto, con un espectáculo circense que promete ser una fiesta para chicos y grandes. El show se llevará a cabo en el Hall Central del CCB, en el horario de 19 a 20.30 hs, y la entrada será libre y gratuita.

El evento contará con una serie de intervenciones artísticas circenses, donde el público podrá disfrutar de una combinación de destrezas y talento. Entre las atracciones se destacan el manejo del aro hula hula, la habilidad sobre el monociclo, los sorprendentes malabares, y el freestyle de fútbol, que hará que el balón cobre vida en manos de los expertos. Además, la contorsionista y acróbata brindarán un espectáculo lleno de flexibilidad y asombro.

Un presentador carismático guiará la función, uniendo los actos con humor y energía para que grandes y chicos disfruten de un momento inolvidable.

Durante el evento, los asistentes también tendrán la oportunidad de visitar los Museos del CCB de manera gratuita, completando una experiencia cultural única en familia.