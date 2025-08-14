Un fiscal confirmó que los restos hallados en la casa de Matías Jurado pertenecen a dos desaparecidos en Jujuy

La identificación de los restos de Jorge Anachuri y Sergio Sosa marca un avance crucial en la investigación sobre el presunto asesino serial detenido.

Hoy 08:23

En una conferencia de prensa, el fiscal regional Guillermo Beller confirmó que los restos humanos encontrados en la casa de Matías Jurado, quien se encuentra detenido bajo la sospecha de ser un asesino serial, pertenecen a dos de los cinco hombres denunciados como desaparecidos en San Salvador de Jujuy.

Beller detalló que los resultados de las pruebas de ADN fueron más rápidos de lo esperado y que los restos pertenecen a Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa, dos de los cinco desaparecidos. "Tuvimos antes de lo que esperábamos los primeros dos resultados. Ha dado positivo para el señor Anachuri y para el señor Sosa, dos de los cinco desaparecidos, que ahora sí ya tenemos su ADN en el lugar de los hechos. Entendemos que es significativo para la causa", declaró el fiscal.

Con esta nueva evidencia, la Justicia puede formalizar los cargos de homicidio agravado contra Matías Jurado, aunque no se descarta que en los próximos días se amplíen las imputaciones, debido a la gravedad de los hechos.