Impactante persecución en Córdoba: dos delincuentes fueron detenidos sobre los techos de una casa

La persecución se extendió por 40 cuadras, incluyó varios choques y culminó con una captura sobre los techos de las casas.

Hoy 09:33

Los vecinos del barrio Santa Isabel 1° Sección de la ciudad de Córdoba fueron testigos de una escena de acción extrema, cuando dos hombres protagonizaron una fuga espectacular tras intentar evadir un control policial. La persecución se extendió por 40 cuadras, incluyó varios choques y culminó con una captura sobre los techos de las casas, todo grabado por las cámaras de seguridad del 911.

La persecución comenzó en el cruce de la avenida Armada Argentina y la avenida Renault, cuando los sospechosos, a bordo de un Fiat Palio negro con pedido de captura, esquivaron un control policial en la zona sur de la ciudad. Lejos de detenerse, los delincuentes aceleraron a gran velocidad, iniciando así una huida frenética.

Durante el escape, los hombres perdieron el control del vehículo y colisionaron contra varios autos que estaban detenidos en un semáforo. El accidente generó un caos en la cuadra y permitió a los delincuentes abandonar rápidamente el auto, comenzando una huida a pie.

La policía, no dispuesta a dejarlos escapar, los persiguió por las calles, y la persecución continuó por varios barrios cercanos. Durante su desesperada fuga, los sospechosos treparon los techos de las casas del barrio Ampliación Jardín Hipódromo, saltando de un inmueble a otro, mientras los agentes intentaban acorralarlos.

Finalmente, los efectivos policiales lograron detener a los sospechosos sobre los techos, en una escena que fue capturada por los celulares de los vecinos y rápidamente viralizada en las redes sociales. La operación generó un amplio despliegue de seguridad y causó gran revuelo en el vecindario, dejando varios autos dañados y un gran susto entre los residentes.