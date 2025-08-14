Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid: “Voy a ser un hincha más dentro de la cancha”

El exfutbolista de River fue recibido por el presidente Florentino Pérez y brindó una conferencia de prensa. Usará el dorsal número 30.

Hoy 08:55

Franco Mastantuono fue presentado oficialmente este jueves en el Real Madrid. La joya argentina, que cumple 18 años hoy, ya se realizó la revisión médica y posó junto a Florentino Pérez con su nueva camiseta. Lucirá el número 30, la misma que portaba en River, y será inscripto en el Castilla para liberar un cupo en el plantel profesional por un posible traspaso de último momento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Merengue realizó una transmisión en vivo siguiendo el paso a paso de la presentación del futbolista. Comenzaron con la revisión médica, de la que ya publicaron fotos en sus redes sociales, continuaron con la firma del contrato y las fotos junto al presidente. Luego, el oriundo de Azul brindó una conferencia de prensa ante los medios presentes en la Ciudad Deportiva de la Casablanca.

Florentino Pérez le dio la bienvenida al argentino con palabras cargadas de elogios. “Hoy es otro de esos grandes días. Llega uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo del fútbol. Es un gran jugador y ha soñado muchas veces con este momento. Hoy damos la bienvenida a Franco Mastantuono”, expresó el mandatario madridista.

En su discurso, hizo mención especial a River Plate, club donde se formó el joven mediocampista. “Este club tiene una vinculación histórica con el Real Madrid por la que muchos jugadores hemos compartido. En el club se forjaron muchas leyendas, entre ellas el siempre querido y recordado Alfredo Di Stéfano, quien fuera presidente de honor del Real Madrid”, recordó.

Visiblemente emocionado, Mastantuono brindó sus primeras palabras como futbolista merengue. “Es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona. Quiero transmitir esa alegría con ustedes, pero sobre todo quería agradecer a mi gente, son indispensables para mí, a mamá, papá, a Valen, a Lu, los quiero mucho, y me enorgullece que estén ahí y que lo puedan disfrutar”.

El juvenil no ocultó su compromiso con el club blanco. “Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta. Quiero agradecerles a todos. Al presidente, a Xabi y todo su equipo por confiar en mí, a la gente del club y a todos los empleados. Quería agradecerles y que sepan que van a estar con un hincha más dentro de la cancha. Hala Madrid”.

Con estas declaraciones, Mastantuono inicia oficialmente su etapa en el Real Madrid, donde buscará consolidarse como una de las grandes promesas. Selló su vínculo hasta junio de 2031, percibirá cuatro millones de euros por temporada y será blindado con una cláusula de recisión de mil millones de euros.