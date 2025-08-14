Una pareja perdió su vuelo a Puerto Rico por confiar en información errónea de ChatGPT sobre la visa

El incidente viral, que ha generado un intenso debate en redes sociales, destaca los riesgos de confiar exclusivamente en inteligencia artificial para trámites importantes.

Hoy 08:38

Una pareja de jóvenes viajeros protagonizó un episodio inusual que rápidamente se viralizó en redes sociales, cuando perdieron su vuelo a Puerto Rico debido a una información errónea proporcionada por ChatGPT sobre los requisitos de visa para ingresar a la isla. La situación, captada en un video difundido en Instagram a través de la cuenta @flexcidine, ha abierto un intenso debate sobre la fiabilidad de la inteligencia artificial en cuestiones importantes como los viajes internacionales.

La historia comenzó cuando la pareja, entusiasmada por su viaje, decidió consultar en ChatGPT si necesitaban una visa para ingresar a Puerto Rico. La respuesta obtenida fue clara: no era necesario contar con visa para ingresar a la isla. Con esta información, confiados de que todo estaba en orden, se dirigieron al aeropuerto para abordar su vuelo. Sin embargo, al intentar embarcar, se encontraron con que la documentación no estaba en regla y la falta de visa se convirtió en un obstáculo insalvable, lo que les obligó a perder el vuelo y frustrar sus planes.

En el video, la joven relató que, aunque normalmente se toma el tiempo de investigar detalladamente los requisitos para sus viajes, en esta ocasión optó por hacerle la consulta exclusivamente a ChatGPT. “Eso me pasa por no informarme más. Mira que yo siempre me informo mucho, pero le pregunté a ChatGPT y me dijo que no”, señala la joven, visiblemente afectada y llorando, mientras su pareja la consuela.

La joven, además, mencionó en tono humorístico que parte de la culpa podría haber sido una “venganza” por su trato con el asistente virtual, al que, según ella, a veces le lanza comentarios despectivos como “cabron, eres un inútil, pero infórmame bien”. Este comentario dejó entrever una desconfianza hacia la inteligencia artificial, a pesar de que la joven inicialmente había confiado en ella para resolver una cuestión tan importante.

El video, que fue compartido en Instagram, se viralizó rápidamente, alcanzando más de 5 millones de reproducciones en pocos días, además de superar los 102 mil “me gusta” y recibir más de 2.500 comentarios. Los usuarios en las redes expresaron su asombro, generando un debate que incluyó críticas sobre la dependencia de la inteligencia artificial para obtener información tan crucial. Algunos comentarios destacados fueron: “No puede ser que no sepa que hace falta una VISA”, “Debió informarse mejor al respecto”, y “Sigo sin entender por qué la gente usa ChatGPT y no usa Google para informarse”.