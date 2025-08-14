Buscan a Mailén, una caniche toy perdida en el Bº Jorge Newbery: ofrecen recompensa de $200 mil

La última vez que fue vista fue en las cercanías de Hipódromo y Av. Belgrano. Se pide que cualquier persona que haya visto a Mailén o que tenga información se comunique al 3853009021.

Hoy 08:51

Desde el sábado 26 de julio, una familia santiagueña ha estado en búsqueda de Mailén, una perra caniche toy, que se encuentra desaparecida en la zona del barrio Jorge Newbery. Mailén lleva un collar rosa con placa y está castrada.

En una conmovedora publicación en redes sociales, la dueña detalló las características físicas de Mailén para facilitar su identificación. La perra tiene una mitad de naricita marrón clarito, además de un diente chueco en la parte inferior de su boca, y su pelaje es muy característico, especialmente en su cabeza, tal como se muestra en las fotos compartidas por su familia.

El dolor de no saber dónde está su perra es especialmente intenso debido a la ansiedad que sufre Mailén, lo que podría poner en riesgo su bienestar. La dueña expresó que su mascota puede morir de tristeza debido a su apego emocional hacia la familia.

Como muestra de la urgencia, la familia ha ofrecido una recompensa de $200.000 a quienes puedan brindar información certera sobre el paradero de Mailén, o que puedan devolverla.

El regreso de Mailén es vital para la familia. Para la hija de la dueña, quien sufre de depresión, la perra es su único apoyo emocional, lo que hace que su regreso sea aún más importante.

Cualquier dato que pueda acercar a Mailén de vuelta a su hogar será profundamente agradecido por su familia, que no pierde la esperanza de tenerla nuevamente con ellos.